Remy cointreau : Baisse de 26,6% du BPA ajusté en 2019-20

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie au titre de 2019-20 un BPA hors éléments non récurrents en recul de 26,6% à 2,49 euros et une marge opérationnelle courante en baisse de 2,5 points à 21%, pour un chiffre d'affaires de 1.024,8 millions d'euros, en repli de 9% (-11,2% en organique).



En raison d'évolutions plus favorables de la consommation de spiritueux aux Etats-Unis ces dernières semaines, il anticipe désormais un recul organique de son chiffre d'affaires d'environ 45% (contre -50% à -55% précédemment) au premier trimestre 2020-21.



Sur la base d'un deuxième trimestre comptable qui 's'oriente vers un repli modéré', le groupe de vins et de spiritueux anticipe un résultat opérationnel courant en repli organique de 45% à 50% pour le premier semestre 2020-21.



