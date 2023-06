Remy cointreau : AlphaValue confirme sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -AlphaValue maintient sa note d'achat sur le titre Remy Cointreau avec un objectif de cours à six mois de 181 euros.



Suite aux résultats de l'exercice 2023, AlphaValue annonce réviser à la baisse ses estimations sur 2024.



Ainsi, AlphaValue estime que le chiffre d'affaires de Remy Cointreau restera stable en raison du recul de la consommation de cognac américain après 2 années de croissance organique exceptionnelle.



Le premier semestre sera impacté de manière significative par le recul de 38% du CA au premier trimestre.



Selon AlphaValue, ces ajustements devraient se traduire par un recul du BPA 2023 de 16,1% (de 6,49 à 5,45 euros) et de -8,6% pour le BPA 2024 (de 6,85 à 6,26 euros).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.