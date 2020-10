Remy cointreau : Acquisition d'une maison de champagne

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce l'acquisition d'une participation majoritaire au sein du capital de la société Champagne J. de Telmont, qui inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne.



Cette maison de champagne centenaire est implantée à Damery, près d'Epernay. Bertrand Lhopital, membre de la quatrième génération de la famille fondatrice, restera aux côtés du groupe de vins et spiritueux.



La maison sera présidée et dirigée par Ludovic du Plessis, qui était depuis six ans directeur exécutif de la maison de cognac Louis XIII. Il portera désormais ce projet en tant qu'intrapreneur au sein du groupe.



