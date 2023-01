Remy cointreau : Les ventes de cognac se normalisent aux Etats-Unis pour Rémy Cointreau

(BFM Bourse) - Le groupe français de spiritueux a fait état d'un recul moins important que prévu de ses ventes au troisième trimestre. Remy Cointreau s'attend toujours à une forte croissance organique pour son exercice 2022/2023 se terminant fin mars, malgré une normalisation de son activité dans les prochains mois.

Les ventes trimestrielles de Rémy Cointreau ont moins baissé que prévu. Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre en baisse de 6% par rapport à la même période de 2021 à 414,3 millions d'euros.

Les analystes étaient un peu plus pessimistes et tablaient pour leur part sur un repli de 6,7% à périmètre constant des ventes trimestrielles de Rémy Cointreau. Le groupe explique ce trou d'air par une normalisation de la consommation de cognac aux Etats-Unis et un effet de base élevé "après deux années de croissance exceptionnelle". Les premiers signaux de cette normalisation de la consommation de cognac étaient pointés par UBS et Stifel dès le mois de septembre. "La dynamique aux Etats-Unis pose question", relevait ainsi Stifel quelques mois auparavant.

La semaine dernière, ce même bureau d'études avait indiqué tabler sur un recul d'environ 6,6% des ventes organiques au troisième trimestre comptable, "entraîné par le cognac aux Etats-Unis du fait du réalignement en cours des ventes et d'une base de comparaison forte".

La division "liqueurs & spiritueux" brille

Ce repli des ventes de cognac aux Etats-Unis n'a pu qu'être partiellement compensé par les fortes expéditions vers la Chine en amont du Nouvel An lunaire et dans la perspective d'un redémarrage de l'activité dans le pays.

Les ventes de la division cognac, le pôle le plus important de Rémy Cointreau avec sa marque phare Rémy Martin ont d'ailleurs chuté de 11% au cours du trimestre, pénalisées par le ralentissement de l'activité aux États-Unis. La division "liqueurs & spiritueux" se porte pour sa part mieux. Les ventes de ce pôle ont progressé de 10,1% en organique au troisième trimestre, portées cette fois-ci par les excellentes ventes de Cointreau et d'un bon momentum pour les whiskies Bruichladdich aux Etats-Unis. Pour Stifel, cette division continue de "briller".

A neuf mois, la dynamique des ventes de Rémy Cointreau est soutenue. Entre avril et décembre 2022, le groupe a en effet réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1,3 milliard d'euros, en croissance de 20,2% en données publiées, intégrant "un effet très positif" des devises. En organique, la croissance est de 10,1%.

Une normalisation des habitudes de consommation

Rémy Cointreau se dit une nouvelle fois "confiant" pour l’exercice en cours et anticipe une "nouvelle forte année de croissance organique" malgré une poursuite de la normalisation de la consommation au quatrième trimestre, après deux années de croissance exceptionnelle. La société confirme s'attendre à "une normalisation des tendances de consommation sur les prochains mois, notamment aux Etats-Unis, à "un niveau qui demeurera très supérieur" à celui qui prévalait en 2019/2020.

La maison-mère du cognac Rémy Martin, du gin The Botanist et de la liqueur Cointreau tient à prévenir qu'il imprimera un "rythme de croissance" qui devrait être" tempéré par des effets de comparaison importants".

Rémy Cointreau s'attend aussi à un effet "favorable" de l'évolution des devises, et précise que l'amélioration de sa marge opérationnelle courante attendue sur l'exercice sera essentiellement portée par le premier semestre

A la Bourse de Paris, le repli de l'action Rémy Cointreau est inférieur à 1% à 173 euros, vers 09h50. Le repli moins élevé que prévu des ventes au troisième trimestre et la conformation des objectifs contiennent le repli du titre du groupe français de spiritueux. Jeudi, les investisseurs avaient été moins tendres avec Diageo, le groupe britannique avait déçu en raison de ventes en Amérique du Nord inférieures aux attentes. Le titre du fabricant du rhum Captain Morgan avait alors été sanctionné à la Bourse de Londres et cédé plus de 5% pour revenir à un plus bas depuis mai 2022.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse