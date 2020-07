Rallye : Refinancement de l'ensemble des opérations de dérivés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la ligne de financement conclue avec Fimalac, Rallye annonce avoir émis ce jour 210.042.400 obligations intégralement souscrites par Fimalac, pour un montant de 210.042.400 euros.



' Le produit de cette émission a été utilisé intégralement afin de rembourser ce jour l'ensemble des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB, et Cobivia2, qui n'étaient pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés mais avaient fait l'objet d'accords spécifiques ' indique le groupe.



' Les obligations souscrites par Fimalac portent intérêt capitalisés et disposent d'une maturité de 4 ans (prorogeable d'un an sous réserve d'un commun accord entre Rallye et Fimalac) ' précise le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RALLYE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok