Rallye : Modification du plan de sauvegarde approuvée

(CercleFinance.com) - Rallye annonce que le Tribunal de commerce de Paris a approuvé la modification de son plan de sauvegarde, autorisant la réalisation effective de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée et la mise en place du financement de cette offre.



En conséquence et sous réserve de la mise à disposition des fonds dans le cadre du nouveau financement, le règlement-livraison de l'offre de rachat lancée le 22 janvier dernier interviendra le 18 mai prochain.



Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée d'environ 195,4 millions d'euros moyennant un prix de rachat total d'environ 39,1 millions, soit une réduction du montant total de sa dette d'environ 156,3 millions.



