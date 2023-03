Rallye : Lourd repli, l'évolution de la dette ne rassure pas

(CercleFinance.com) - Rallye, la maison-mère du distributeur Casino, décroche en Bourse ce jeudi alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur la capacité de la holding à faire baisser sa dette.



Dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, Rallye reconnaît lui-même que le facteur de risque lié à la mise en oeuvre de son plan de sauvegarde s'est accru au vu de la situation financière de Casino, qui cherche de son côté à accélérer son propre désendettement.



Rallye rappelle que son plan de sauvegarde dépend beaucoup de la capacité de Casino à distribuer des dividendes suffisants, eux-mêmes dépendants de la réalisation du plan stratégique et du programme de cession en cours.



Dans ce contexte, Rallye prévoit de se rapprocher de ses créanciers afin d'examiner les possibilités et les modalités éventuelles d'aménagement de son plan de sauvegarde.



Au 31 décembre 2022, la dette financière brute du périmètre holding de Rallye s'élevait à 3,1 milliards d'euros, en baisse de seulement 78 millions d'euros par rapport aux 3,178 milliards de la fin 2021.



Sa perte nette s'est aggravée à -1,696 milliard d'euros, contre -334 millions en 2021, du fait d'une provision pour dépréciation de 1,768 milliard d'euros sur les titres Casino.



Parallèlement, les comptes consolidés font apparaître une situation de trésorerie de 19 millions d'euros au 31 décembre 2022.



Après avoir perdu plus de 10% à l'ouverture, le titre Rallye cédait 8% vers 10h10, toujours à ses plus bas niveaux depuis plus de 10 ans. Il accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien et abandonne près de 27% depuis le début de l'année.



Dans son sillage, l'action Casino perd 2,5%.



