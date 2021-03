Rallye : En négociation pour une cession de Groupe Go Sport

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rallye annonce l'entrée en négociation exclusive avec Financière Immobilière Bordelaise en vue de la cession de l'intégralité du capital de Groupe Go Sport pour un prix d'un euro sans aucune garantie de passif à la charge de Rallye.



La réalisation de ce projet, qui pourrait intervenir avant la fin du premier semestre 2021 est notamment soumise à de nombreuses conditions, dont la mainlevée par le Tribunal de commerce de Paris de l'inaliénabilité portant sur les titres Groupe Go Sport.



Parmi les autres conditions figurent la consultation des instances représentatives du personnel, l'approbation des autorités de concurrence compétentes, et l'accord des banques de Groupe GO Sport sur le maintien et la modification de leurs encours actuels.





