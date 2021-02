Rallye : Des détails concernant l'offre de rachat de la dette

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rallye a dévoilé jeudi soir les résultats de l'offre de rachat sur sa dette non sécurisée qui avait été lancée le 22 janvier dernier et qui avait été prolongée jusqu'à hier.



Dans un communiqué, le groupe de distribution indique qu'il prévoit de racheter un montant total de dette non sécurisée d'environ 182,8 millions d'euros moyennant un prix de rachat total d'environ 36,6 millions d'euros, soit une réduction d'environ 146,2 millions d'euros.



Le niveau de décote applicable aux créances rachetées s'élève ainsi à 80%, précise Rallye, qui ajoute que le règlement-livraison de l'offre devrait intervenir début avril.



Rallye rappelle toutefois que la réalisation de l'offre de rachat reste conditionnée à l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris de la modification de son plan de sauvegarde et de la mise en place du financement de l'offre.



