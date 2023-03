Rallye : Nouveau vent de panique en Bourse sur la dette de la maison mère de Casino

(BFM Bourse) - Rallye, en procédure de sauvegarde depuis 2019, veut réaménager son plan de remboursement de dettes avec ses créanciers. L'action plonge.

Rallye, la maison mère lourdement endettée du distributeur en difficultés financières Casino, va "se rapprocher de ses créanciers" pour aménager si possible son plan de sauvegarde prévoyant d'importants remboursements dans les années à venir. Une annonce qui a fait plonger les cours de Bourse des deux entités jeudi.

A 13H05 GMT jeudi, l'action de Rallye perdait près de 30% (à 1,50 euro) tandis que l'action de Casino perdait 9,32%, à 6,72 euros. Le titre Casino avait touché son plus bas niveau historique un peu plus tôt dans la journée, et le distributeur a perdu plus de 70% de sa valeur depuis le début de l'année 2022.

Rallye, ainsi que la cascade de holdings (Foncière Euris, Finatis et Euris) par lesquelles le PDG de Casino Jean-Charles Naouri en détient le contrôle, avait bénéficié en mai 2019 d'une mise en procédure de sauvegarde pour faire face à ses dettes. Cette procédure de sauvegarde prévoit un remboursement des créanciers par le biais de remontées de dividendes émanant de Casino, et par des cessions d'actifs dits non stratégiques.

Cependant, la dernière cession de Casino, 18,8% du capital de l'enseigne brésilienne Assai pour un montant de 732,2 millions d'euros, a été effectuée dans le cadre du désendettement du distributeur, et non de celui de ses holdings.

Une dette nette qui progresse chez Casino

En outre, Casino a publié des résultats financiers très contrastés pour 2022, avec une perte nette toujours élevée, à 316 millions d'euros. La dette nette de Casino reste élevée, à 4,5 milliards d'euros à fin 2022 en France (contre 4,9 milliards d'euros fin 2021) et à 6,4 milliards d'euros à l'échelle du groupe (contre 5,86 milliards d'euros fin 2021). La dette nette est donc en légère baisse en France, mais continue de grossir à l'échelle du groupe.

Rallye indique donc considérer que "le facteur de risque lié à la mise en œuvre des plans de sauvegarde est accru", et "va se rapprocher de ses créanciers". L'objectif, selon son communiqué mercredi soir, est d'"examiner les possibilités et les modalités éventuelles d'aménagement de son plan de sauvegarde".

Rallye précise en outre que sa dette nette s'élève à 2,815 milliards d'euros pour 2022 (soit un niveau stable par rapport aux 2,818 milliards d'euros de fin 2021 et 2,839 milliards d'euros de fin 2020). Il publie une perte nette de près de 1,7 milliard d'euros pour 2022 (contre 334 millions de pertes un an plus tôt), en raison d'une provision pour dépréciation des titres de Casino.

Rapprochement avec Teract

Les spécialistes sont sceptiques quant à la capacité des sociétés de Jean-Charles Naouri à assumer ses importantes échéances de remboursement de dettes.

Dans ce contexte, Casino, qui emploie 200.000 personnes dans le monde, dont un gros quart en France, est entré en discussions avec Teract en vue d'un potentiel rapprochement.

Ce groupe récent et moins connu d'enseignes de jardinerie (Jardiland, Gamm Vert, Delbard) a pour actionnaire majoritaire InVivo, union de 188 coopératives agricoles françaises et mastodonte de l'agro-industrie en Europe.

(Avec AFP)

J.L. D. - ©2023 BFM Bourse