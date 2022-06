Quantum genomics : Restructure son Comité scientifique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce la refondation de son comité Scientifique et Clinique avec la nomination de nouveaux membres, une opération censée refléter 'l'état de maturité de la société', assure le laboratoire.



Ainsi, le Professeur George L. Bakris, de Chicago, (néphrologue spécialisé dans l'hypertension artérielle résistante et réfractaire), le Professeur Gregory Y. H Lip, de Liverpool, UK, (expert clinicien mondialement reconnu) et le Professeur Atul Pathak (Chef du Service de Cardiologie de l'Hôpital Princesse-Grâce de Monaco) intègrent le comité.



Ils y retrouveront le Professeur Keith C. Ferdinand (Cardiologue et spécialiste de l'hypertension artérielle) et le Professeur Alexandre Persu (Chef de Clinique en Cardiologie).



'Alors que Firibastat est désormais proche de sa mise sur le marché, nous devons nous appuyer sur des experts cliniciens proches des pratiques et impliqués dans les recommandations scientifiques et les sociétés savantes', indique en substance Lionel Ségard, président de Quantum Genomics.



Pour rappel, le Comité Scientifique et Clinique conseille Quantum Genomics sur son plan de développement clinique et ses stratégies et recommandations sur les développements futurs.



