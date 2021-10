Quantum genomics : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Quantum Genomics, avec un objectif de cours inchangé de 10,5 euros.



Avec 25 ME de trésorerie nette fin juin 2021, ' la société pourrait financer ses activités jusqu'au T3 2022 avec un cash burn d'environ 20 ME cette année selon nos estimations ', estime l'analyste.



Par ailleurs, sur le plan clinique, les deux études de phase 3 REFRESH et FRESH poursuivent leurs cours, avec des résultats intermédiaires attendus mi-2023 pour REFRESH et au 2e trimestre 2022 pour les résultats de FRESH.



Dans ces circonstances, le bureau d'analyses maintient son scénario avec des résultats cliniques en ligne avec le calendrier de la société et une approbation fin du T4 23 / T1 24.



Quant au développement du Firibastat dans l'insuffisance cardiaque, Quantum Genomics est toujours en quête d'un partenaire afin de lancer l'étude de phase 3. ' Le management confirme ainsi sa stratégie ne de ne pas lancer seul une étude de phase 3 à grande échelle (et couteuse) ', précise Oddo qui table sur un partenariat avec un acteur de l'industrie pharmaceutique en 2022.





