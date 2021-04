Quantum genomics : Obtient 3 ME de financements non dilutifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce ce jour l'obtention de financements non dilutifs pour 3 millions d'euros.



La BNP a accordé un prêt de 1,5 million d'euros, structuré sous forme de Prêt Garanti par l'Etat (PGE) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25%. La Société pourra solliciter un amortissement du prêt jusqu'à 5 ans.



BPI France a aussi accordé un prêt innovation R&D de 1,5 million d'euros, d'une durée de 7,6 ans au taux de 0,72%. La première échéance est payable le 31 décembre 2023.



'Nous remercions le gouvernement français, Bpifrance et nos partenaires bancaires pour leur soutien', indique Jean-Philippe Milon, Directeur Général. 'Ces financements permettent de sécuriser la trésorerie dans un contexte sanitaire incertain'.





