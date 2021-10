Quantum genomics : Invest Securities réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société a annoncé hier après Bourse le recrutement des premiers patients en Asie dans le cadre de l'étude REFRESH, ce qui conditionne le versement de milestones de la parte des partenaires de la zone en faveur de Quantum Genomics.



' A l'instar des upfronts, les montants de ces milestones ne sont pas divulgués à ce stade, et seront connus à l'occasion de la publication des comptes annuels en 2022 ' indique l'analyste.



' Pour rappel, l'étude pivot de Ph III a été initiée de façon effective en juillet de cette année, la société estimant que les premiers résultats pourront être divulgués à la mi-2023. A ce stade, nous conservons nos hypothèses de modèle inchangées avec une probable AMM dans l'HTA dès 2024 ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son objectif de cours à 14,6E et réitère sa recommandation à l'achat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.