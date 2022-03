Qualcomm inc : Le dividende trimestriel relevé de 10%

(CercleFinance.com) - Qualcomm progressait de plus de 3% mercredi à la Bourse de New York après avoir annoncé une hausse de 10% de son dividende trimestriel, à 75 cents contre 68 cents jusqu'ici.



Ce coupon, qui sera versé à compter du 24 mars, portera le dividende annuel du groupe à exactement trois dollars l'action.



Le concepteur californien de puces mobiles s'était précédemment fixé comme objectif de faire croître son dividende annuel entre 5% et 10% par an.



Cotée sur le Nasdaq, l'action progressait de 3,1% mercredi dans les tous premiers échanges.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

