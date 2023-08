Qualcomm inc : L'UE évalue le projet d'acquisition d'Autotalks

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a accepté les demandes de renvoi soumises par 15 États membres de l'UE en vue d'évaluer le projet d'acquisition d'Autotalks par Qualcomm au titre du règlement de l'UE sur les concentrations.



Autotalks est un fabricant israélien de semi-conducteurs spécialisé dans les semi-conducteurs V2X.



Plusieurs Etats ont demandé à la Commission d'examiner cette concentration qui n'a pas de dimension européenne mais pourrait affecter les échanges au sein du marché unique et menacer d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire des États membres qui en font la demande.



Sur la base des informations dont dispose la Commission à ce stade précoce, et sans préjudice du résultat de son enquête approfondie, la Commission considère que l'opération remplit les critères de renvoi.



