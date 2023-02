Qualcomm inc : ISIM certifiée GSMA lancé sur Snapdragon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et Qualcomm font part du lancement de la première iSIM sécurisée certifiée par la GSMA sur la plateforme mobile Snapdragon de Qualcomm, pour 'apporter aux smartphones une connectivité flexible et compacte'.



'L'iSIM peut désormais offrir aux fabricants d'appareils de nouvelles opportunités pour économiser de l'espace, réduire les coûts de construction et de logistique tout en maintenant le meilleur niveau de sécurité de sa catégorie', soulignent-ils.



Tout comme l'eSIM de Thales, la nouvelle iSIM est entièrement conforme à la norme GSMA 'Remote SIM Provisioning', signifiant que ses abonnements peuvent être gérés à distance.



L'émergence de l'iSIM complète les offres SIM et eSIM existantes, et pourrait représenter, selon Kaleido Intelligence, 19% de toutes les expéditions eSIM d'ici 2027, soit 300 millions.



