Qualcomm inc : Hausse de 47% du bénéfice net ajusté trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Qualcomm a publié hier soir un chiffre d'affaires ajusté de 10,7 Mds$ au titre du premier trimestre 2022 -soit la période de trois mois s'achevant le 26 décembre 2021-, en hausse de 30% par rapport au premier trimestre 2021.



Dans le même temps, le bénéfice avant impôts ajusté a progressé de 48%, à 4,3 Mds$.

Qualcomm enregistre finalement un bénéfice net ajusté de 3,7 Mds$, en hausse de 47%, soit un BPA ajusté de 3,23 $.



L'activité est notamment tirée par le dynamisme de la branche QCT (Qualcomm CDMA Technologies) qui développe et fournit des circuits intégrés et des logiciels système basés sur la 3G/4G/5G et d'autres technologies à utiliser dans les appareils mobiles, réseaux sans fil, IoT, électronique grand public...



'Nous sommes au début de l'une des plus grandes opportunités de notre histoire, notre marché adressable ayant plus que septuplé pour atteindre environ 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie', a réagi Cristiano Amon, p.d.-g. de Qualcomm Incorporated.



Pour le 2e trimestre 2022, Qualcomm anticipe un chiffre d'affaires compris entre 10,2 et 11 Mds$, et un BPA ajusté de 2,8 à 3 $.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.