Qualcomm inc : Collaboration avec Meta dans la réalité virtuelle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Qualcomm a annoncé vendredi la signature d'un accord stratégique pluriannuel avec Meta en vue du développement de puces pour Meta Quest, la plateforme de réalité virtuelle du groupe de réseaux sociaux.



Le fabricant de puces mobiles explique qu'il a prévu d'approfondir sa collaboration technique avec son partenaire dans l'ingénierie et le développement de produits afin de concevoir, à partir de sa technologie Snapdragon XR, des outils entièrement dédiés au métavers.



Qualcomm rappelle qu'il coopère avec Meta sur des questions liées à la réalité virtuelle depuis sept ans, notamment concernant le casque Meta Quest 2, le système VR de Meta le plus perfectionné à ce jour.



L'annonce a été officialisée aujourd'hui par Cristiano Amon, le directeur général de Qualcomm, et le co-fondateur et DG de Meta, Mark Zuckerberg, à l'occasion de la foire IFA de Berlin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.