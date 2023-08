Qualcomm inc : Chute de 37% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Qualcomm a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en chute de 37% en comparaison annuelle à un peu plus de 2,1 milliards de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice 2022-23, soit 1,87 dollar par action.



Toujours en données non GAAP, le groupe californien de technologies sans fils a vu son profit opérationnel diminuer de 38% à 2,43 milliards de dollars, pour des revenus en contraction de 23% à 8,44 milliards.



Affichant ainsi un BPA ajusté et des revenus conformes aux fourchettes-cibles d'il y a trois mois (1,70-1,90 dollar et 8,1-8,9 milliards), Qualcomm les attend respectivement entre 1,80 et deux dollars et entre 8,1 et 8,9 milliards pour le trimestre en cours.



