Publicis groupe sa : Oddo reste à l'achat et conserve sa cible

(CercleFinance.com) - Les résultats annuels du groupe sont attendus vers le 10 février et 'devraient dépasser les attentes du consensus', anticipe Oddo. Le broker se dit d'ailleurs 'plus optimiste que le consensus, tans sur la croissance organique que sur l'EBIT'.



Oddo table ainsi sur une baisse de 4,6% en organique - le consensus est à -7,2% - et sur un EBITA de 1,45 milliard d'euros - contre 1,40 milliard pour le consensus.



'Dans ce contexte, Publicis reste une opportunité d'Achat et nous continuons de viser un objectif de cours de 50 euros', indique le bureau d'analyses.





