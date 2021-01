Publicis groupe sa : Le titre gagne 2%, un broker à l'achat

(CercleFinance.com) - L'action Publicis gagne plus de 2% à Paris alors que ce matin, Oddo maintenait sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 50 euros.



Les résultats annuels de Publicis doivent être publiés autour du 10 février et 'devraient dépasser les attentes du consensus', anticipe Oddo.

Le broker se dit d'ailleurs 'plus optimiste que le consensus, tant sur la croissance organique que sur l'EBIT'.



Oddo table ainsi sur une baisse de 4,6% en organique - le consensus est à -7,2% - et sur un EBITA de 1,45 milliard d'euros - contre 1,40 milliard pour le consensus.



