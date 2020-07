Publicis groupe sa : Publicis fait bien mieux que ce que craignait le marché et s'envole en Bourse

(BFM Bourse) - Propulsé par des résultats nettement supérieurs à ce qu'attendait le marché, le titre Publicis s'envole jeudi matin, même si le groupe publicitaire a publié un bénéfice net divisé par plus de deux sur les six premiers mois de l'année. Arthur Sadoun estime en outre que les "solides fondamentaux" du groupe vont lui permettre de traverser cette période d'incertitude.

Troisième groupe publicitaire mondial en termes de revenus derrière le britannique WPP et l'américain Omnicom, Publicis a fait état de résultats semestriels bien moins mauvais que ce craignaient les marchés.

"Publicis a publié ce matin des résultats du premier semestre supérieurs aux attentes sur la base d'une baisse organique de 13% (à 2,29 milliards d'euros au deuxième trimestre, NDLR) alors que nous tablions sur -18,2% et que nous étions déjà supérieurs au consensus", constatent les analystes d'Oddo BHF. Un recul conséquent mais moindre que le consensus compilé par Publicis auprès de 18 analystes qui misaient, en moyenne, sur une chute de 20%. Il s'agit également d'"une performance bien supérieure à la baisse de 23% des dépenses publicitaires mondiales estimée par Zenith (l'agence média de Publicis, NDLR) ou encore celle de 30% indiquée par le WFA (World Federation of Advertisers, NDLR) pour ce trimestre" se félicite le groupe dans son communiqué

Plus forte hausse en séance depuis 20 ans

Grâce à la contribution d'Epsilon dont l'acquisition a été finalisée en juillet dernier, le revenu net du groupe a progressé de 9,7% au premier semestre, à 4,77 milliards d'euros (+2,6% à 2,29 milliards sur le seul deuxième trimestre), les acquisitions (nettes de cessions) ayant contribué à hauteur de 743 millions d'euros. Le bénéfice net part du groupe publicitaire s'est en revanche effondré (-60,6% à 136 millions d'euros).

"Comme anticipé, nous avons été affectés par les premières conséquences économiques de la crise du coronavirus au deuxième trimestre. Mais nous avons été en mesure d'en contenir les premiers effets, grâce à notre offre unique, à l'efficacité de nos services partagés et notre solidité financière", a déclaré le président du directoire Arthur Sadoun, cité dans le communiqué.

Publicis a amélioré son excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 4,3% à 923 millions d'euros (qui intègre la contribution d'Epislon avec une marge opérationnelle qui s'établit à 13%, en repli de seulement 1,1 point par rapport à la même période un an plus tôt. "La gestion des coûts ressort une nouvelle fois comme le point fort de Publicis", observe Oddo BHF. Sur la baisse de 500 millions d'euros qu'il avait annoncée en avril dernier, le groupe indique avoir déjà réduit ses coûts de 286 millions d'euros à fin juin. "Grâce à sa capacité d'adaptation rapide, à son modèle-pays et à sa culture de gestion rigoureuse des coûts, le groupe a fait la preuve de sa résilience financière au premier semestre" se félicite Arthur Sadoun.

Gain de nouveaux clients

Par zone géographique, le groupe a pu compter sur un "bon début d'année aux États-Unis", où la croissance organique des revenus n'a subi qu'une baisse limitée entre janvier et juin (-3,6%), avec un deuxième trimestre à 6,8% "alors même que les dépenses publicitaires ont baissé de 18% sur cette période, selon les estimations" souligne Publicis. En revanche, l'Europe a enregistré une chute organique de 23,5% de ses revenus sur le deuxième trimestre (-16,5% sur le semestre), tandis qu'une "nette amélioration en Chine" a permis de limiter le repli des ventes à -5,7% en organique au deuxième trimestre (-3,9% sur le semestre).

S'agissant des perspectives, Publicis a souligné que le contexte générait "de nombreuses incertitudes" qui rendent "difficile la communication d'une prévision spécifique pour le second semestre 2020", même s'il prédit une amélioration du taux de marge opérationnelle par rapport aux six premiers mois de l'année.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

