Publicis groupe sa : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son conseil 'neutre' sur le titre Publicis et relève son objectif de cours à 54 euros, contre 50,5 euros précédemment.



Le bureau d'analyses mise sur l'amélioration du marché publicitaire, portée par la reprise de la croissance économique aux Etats-Unis.



Avec près de 62% de son chiffre d'affaires réalisé en Amérique du Nord, Publicis devrait donc bénéficier de cette accélération, anticipe Credit Suisse.



Le broker table sur une croissance organique de Publicis de -0,8% au premier trimestre (incluant une croissance de +2% aux USA) contre -2,4% pour le consensus.





