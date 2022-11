Publicis groupe sa : BofA relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a relevé mercredi son objectif de cours sur Publicis, qu'il décide de porter à 72 euros tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note consacrée aux agences publicitaires, BofA déclare s'attendre à ce que Publicis et WPP continuent de connaître des fortunes très diverses au cours des .



Là où WPP - sur lequel il affiche une opinion 'sous-performance' sur WPP a vu son directeur financier démissionner hier, Publicis a scellé, lui, un partenariat innovant avec Carrefour, fait valoir l'intermédiaire.



BofA dit de toute façon s'attendre à une plus grande résistance des résultats du côté de Publicis, dont le BPA devrait reculer de 3% l'an prochain contre une baisse de 11% pour WPP, une différence que l'analyste attribue à un 'mix' d'activités plus solide et à une base de coûts plus flexible.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.