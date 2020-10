Publicis groupe sa : Baisse organique de 5,6% du revenu net trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe dévoile au titre du troisième trimestre 2020 un revenu net de 2.343 millions d'euros, en baisse de 9,1% avec un impact négatif de change. En organique, il s'est contracté de 5,6%, une performance 'au-dessus des prévisions de dépenses publicitaires'.



Le groupe de communication prévient qu'avec la résurgence actuelle de la pandémie et la mise en place de nouvelles restrictions, il 'reste prudent sur la performance du quatrième trimestre, qui pourrait être davantage impactée et de ce fait, inférieure à celle du troisième'.



'En parallèle, la gestion des coûts du groupe lui permet d'être confiant sur sa capacité à délivrer son plan de réduction de coûts, et donc un taux de marge opérationnelle légèrement supérieur au consensus actuel des analystes de 14,3% pour 2020', nuance-t-il.



