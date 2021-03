Proximus : L'UE autorise l'acquisition d'une entreprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition d'une entreprise commune nouvellement créée par Proximus et Nexus Infrastructure



La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'une entreprise commune nouvellement créée par Proximus et Nexus Infrastructure, toutes deux établies en Belgique.



L'entreprise commune déploiera et exploitera un réseau ouvert passif point à point de fibre optique jusqu'au domicile dans certaines parties de la Flandre en Belgique.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence horizontale, étant donné l'incrément très limité de l'entreprise commune sur le marché de gros de l'accès à large bande.



La Commission a également estimé que la relation verticale entre les services de gros d'accès à large bande en amont et les services de télécommunications de détail et de gros en aval ne poserait pas de problème, étant donné que les activités de Proximus et de l'entreprise commune sont soumises à la réglementation sectorielle belge.



