Prologue : Prises de bénéfices après les résultats

(CercleFinance.com) - L'action Prologue subit vendredi l'une des plus fortes baisses de la cote parisienne après l'annonce de résultats semestriels nettement supérieurs au niveau d'avant crise, une publication qui favorise des prises de bénéfice après la progression soutenue des derniers mois.



La société technologique a enregistré une très forte croissance de son activité au premier semestre, avec une progression organique de ses ventes de 30,2% par rapport à 2020 et de 7,7% par rapport à 2019.



Avec un chiffre d'affaires semestriel de presque 46 millions d'euros (+8,9% à taux de change constant), Prologue dépasse ainsi très largement ses plus hauts historiques d'activité d'avant la crise.



Le spécialiste du 'cloud' et de la dématérialisation des données souligne que ses résultats ont connu une croissance encore plus soutenue, avec une accélération du résultat opérationnel courant qui atteint 900.000 euros, soit une progression de 161% par rapport au premier semestre 2019.



Abordant ses perspectives, l'entreprise de logiciels et de services informatiques dit anticiper pour l'année 2021 la poursuite de sa croissance, avec un niveau de rentabilité qui devrait confirmer sa capacité de forte progression.



Malgré cet optimisme, le titre perdait près de 5% vendredi en fin de matinée.



L'action a en effet gagné près de 4% sur le mois écoulé et plus de 15% depuis le début de l'année, une performance supérieure à celle de l'indice CAC Mid & Small.



