Prologue : NextStage AM passe sous les 15% du capital

(CercleFinance.com) - NextStage AM, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 janvier, le seuil de 15% du capital de Prologue et détenir 14,88% du capital et 13,93% des droits de vote de cette société, après une cession d'actions sur le marché.



Pour rappel, Prologue a annoncé en décembre qu'il soumettra au vote de ses actionnaires, le 25 janvier 2022, le transfert de la cotation de ses titres sur Euronext Growth Paris, par le biais d'une procédure accélérée sans émission d'actions nouvelles.



