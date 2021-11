Prologue : Lancement d'une plateforme de logiciel quantique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Prologue a annoncé vendredi le lancement par sa filiale espagnole Alhambra d'une nouvelle plateforme de développement de logiciel quantique.



L'idée, d'après le groupe technologique français, consiste à mettre en place un outil visant à 'démocratiser' l'accès à l'informatique quantique.



La plateforme, baptisée QuantumPath (QPath), doit permettre de faciliter le développement d'algorithmes et de logiciels quantiques de haute qualité, en les rendant accessibles aux instituts de recherche, aux universités et aux entreprises.



En appliquant le calcul quantique à des domaines comme la finance ou la cybersécurité, Prologue dit vouloir faire bénéficier les domaines médical, pharmaceutique et financier de ses avancées.



A ce titre, la solution QPath a été sélectionnée comme plateforme FinTech par la banque de détail espagnole CaixaBank.



