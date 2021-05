Prologue : Croissance organique de 19,9% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Prologue affiche, pour le premier trimestre 2021, un chiffre d'affaires de 22,02 millions d'euros, en croissance organique de 19,9% par rapport à la même période en 2020, qui avait été marquée à la fois par la fin des grèves sur les retraites et par la pandémie dès mars.



Par rapport au premier trimestre 2019 plus normatif, le chiffre d'affaires a enregistré sur les trois premiers mois 2021 une hausse de +6%. Au cours des prochains trimestres le groupe informatique anticipe 'la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance'.



