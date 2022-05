Prologue : Croissance organique de 13% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Au titre du premier trimestre 2022, Prologue annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, en croissance organique de 13,4%, et anticiper la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance au cours des prochains trimestres.



La hausse des activités au premier trimestre s'est montrée particulièrement forte en Espagne ainsi qu'aux Etats-Unis et Amérique Latine, avec un CA respectivement en croissance de 24,7% et 35,8%, tandis qu'en France, le CA a augmenté de 8,1%.



Les ventes d'infrastructures ont connu un rythme de progression de 18,2% pour atteindre 7,23 millions d'euros, et l'activité formation a réalisé une croissance interne forte avec un chiffre d'affaires de 12,01 millions en hausse de +9,5%.



