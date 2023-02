Prologue : Croissance de 14% du CA en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Prologue affiche sur l'ensemble de l'année 2022, un chiffre d'affaires qui dépasse très largement son objectif symbolique de 100 millions d'euros de facturation, atteignant 108,4 millions, en croissance de 14,5%.



L'activité de formation dans les domaines de l'IT, du digital et du management a progressé de 18,3%, les ventes d'infrastructures ont augmenté de 14,1%, les activités de cloud et services managés se sont accrues de 7,3% et les ventes de logiciels, de 6,9%.



En termes de perspectives, fort de son positionnement sur des marchés porteurs, Prologue 'entend poursuivre sa stratégie de croissance interne dynamique tout en concentrant désormais ses efforts en priorité sur la progression de sa rentabilité'.



