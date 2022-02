Prodware : OPA réouverte le 7 février

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Banque Degroof Petercam, agissant pour le compte de Phast Invest, a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Phast Invest visant les actions Prodware sera rouverte du 7 au 18 février inclus.



Il est rappelé qu'à l'issue de l'OPA visant les actions Prodware, le concert composé de Phast Invest et de ses dirigeants et actionnaires historiques, détient 6.646.481 actions, soit 85,78% du capital et au moins 85,15% des droits de vote.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 8,80 euros par action, la totalité des 804.314 actions ordinaires Prodware existantes et non détenues par lui, représentant 10,38% du capital de cette société.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.