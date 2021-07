Procter gamble : Va réduire l'utilisation du plastique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble souhaite réduire plus rapidement l'utilisation du plastique en s'engageant à créer des emballages fabriqués avec des matériaux biologiques en partenariat avec un ensemble d'entreprises innovantes.



La marque d'adoucisseurs de vêtements Lenor de Procter & Gamble lance des prototypes d'emballages en carton pour réduire son empreinte écologique et l'utilisation de plastique. Ce premier emballage carton Lenor est créé en partenariat avec Paboco, dans le cadre d'une initiative pilote qui sera lancée en Europe de l'Ouest en 2022.



Dans le cadre de ses objectifs pour 2030, P&G vise à réduire l'utilisation de plastiques vierges jusqu'à 50%.



Fabric Care Europe vise également à réduire de 30% l'utilisation du plastique d'ici 2025 et à utiliser des emballages 100% recyclables d'ici 2022. Home Care s'engage à cesser d'utiliser des plastiques vierges d'ici 2025.



