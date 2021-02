Procter gamble : Un dirigeant de Boeing rejoint le conseil

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce la nomination à son conseil d'administration de B Marc Allen, directeur stratégique et senior vice-président de la stratégie et du développement d'entreprise chez Boeing, nomination qui entre en vigueur immédiatement.



B Marc Allen a rejoint Boeing en 2007 et y est actuellement responsable de la stratégie globale de l'entreprise, y compris la planification à long terme, le développement des affaires à l'échelle mondiale, ainsi que les investissements stratégiques et les acquisitions.



