Procter gamble : UBS relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS a relevé mercredi sa recommandation sur Procter & Gamble de 'neutre' à 'achat', jugeant que la récente sous-performance du titre était 'injustifiée'.



Dans une note de recherche, l'analyste fait remarquer que l'action P&G accuse à ce stade la plus mauvaise performance du secteur des produits d'entretien et d'hygiène (HPC) depuis le début de l'année.



Un écart que l'intermédiaire attribue aux inquiétudes entourant la capacité du groupe américain à générer de la croissance et à surprendre favorablement avec ses résultats.



D'après UBS, ces craintes sont exagérées puisqu'un point d'inflexion au niveau des bénéfices se profile à l'horizon de l'exercice 2023/2024, selon lui.



Le professionnel dit ainsi tabler sur le retour à une croissance organique de près de 5% d'ici à 2023/2024 sous l'effet de gains de parts de marché, d'une montée en gamme du portefeuille et de la réouverture de l'économie chinoise.



Avec un titre qui s'échange à 22x ses prévisions de bénéfices pour 2023/2024, contre une moyenne historique de 23x, UBS estime que le profil risque/rendement du titre est actuellement séduisant.



Son nouvel objectif de cours de 163 dollars, contre 157 dollars jusqu'à présent, fait apparaître un potentiel de hausse de 18%.



