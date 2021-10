Procter gamble : Repli de 1% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de produits de consommation courante Procter & Gamble publie au titre de son premier trimestre 2021-22 un BPA ajusté en repli de 1% à 1,61 dollar, pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à 20,3 milliards (+4% en organique).



'Nous avons réalisé des résultats solides dans un environnement de coûts et opérationnel difficile', souligne le PDG David Taylor, ajoutant qu'ils le laissent en voie d'atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, de bénéfices et de cash-flow annuels.



Pour son exercice 2021-22, le détenteur -entre-autres- des marques Ariel, Duracell et Pampers, confirme donc anticiper une progression de 3 à 6% de son BPA ajusté, ainsi qu'une augmentation de 2 à 4% de son chiffre d'affaires en organique.



