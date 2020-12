Procter gamble : Nouveau directeur financier début mars

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce qu'à partir du 1er mars 2021, Andre Schulten, actuellement en charge de la puériculture en Amérique du Nord, succèdera à Jon Moeller comme directeur financier (CFO) du groupe, poste auquel il reportera au PDG David Taylor.



Jon Moeller demeurera vice-président du conseil et directeur opérationnel (COO), dirigeant les marchés entreprises du groupe de produits de consommation courante, ainsi qu'une large gamme de domaines fonctionnels et d'activités.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel