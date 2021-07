Procter gamble : Nouveau CEO le 1e novembre

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé jeudi soir que Jon R Moeller, vice-président du conseil et directeur opérationnel (COO), succédera à David Taylor au poste de directeur général (CEO), à compter du 1er novembre.



David Taylor deviendra alors président exécutif du groupe de produits de consommation courante. À ce titre, il dirigera le conseil d'administration et fournira ses conseils au nouveau CEO et à la direction sur les décisions à prendre pour la société.



