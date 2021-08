Procter gamble : Nelson Peltz va quitter le conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé jeudi soir que Nelson Peltz, le directeur général et fondateur de Trian Fund Management, l'avait informé de sa décision de quitter le conseil d'administration du groupe.



Le géant des produits de consommation courante explique que l'investisseur activiste n'a pas l'intention de renouveler son mandat d'administrateur, qui doit arriver à échéance cette année.



Peltz quittera donc le conseil d'administration du groupe à l'issue de la prochaine assemblée générale, qui devrait se dérouler au mois d'octobre.



L'homme d'affaires avait été élu au conseil en 2018, avec l'objectif avoué d'insuffler certains changements au sein du géant des biens de consommation.



Depuis son arrivée, le cours de Bourse de P&G s'est envolé de 65%.



Dans un communiqué, Nelson Peltz dit afficher sa 'confiance' dans l'équipe de direction et l'orientation stratégique mises en place par le groupe.



Pour mémoire, Jon Moeller, l'actuel directeur opérationnel, doit succéder à David Taylor au poste de directeur général à compter du 1er novembre.



