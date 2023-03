Procter gamble : Lancement de nouveaux répulsifs Zevo

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce le lancement par Zevo, sa marque de lutte antiparasitaire, de nouveaux répulsifs contre les moustiques et les tiques sur le corps 'qui offrent une protection inodore, non collante et complète jusqu'à huit heures'.



Les produits sont disponibles sous trois formes d'application, formulées pour repousser les tiques qui peuvent être porteuses de la maladie de Lyme en plus des moustiques qui peuvent être porteurs du virus Zika, du chikungunya et de la dengue.



