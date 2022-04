Procter gamble : L'actuel DG nommé président du conseil

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble a annoncé jeudi la nomination de Jon R. Moeller, son actuel directeur général, au poste de président du conseil d'administration, avec prise d'effet au 1er juillet prochain.



Le géant américain des produits de grande consommation précise que Jon Moeller succédera à ce poste à David Taylor, qui avait lui-même exercé les fonctions de directeur général entre 2015 et 2021.



Jon Moeller - qui avait rejoint P&G en 1988 - avait occupé de nombreux rôles au sein du groupe, dont ceux de directeur financier et de directeur opérationnel, avant d'en prendre la direction générale en 2021.



