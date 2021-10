Procter gamble : Jefferies reste à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Procter & Gamble avec un objectif de cours ajusté de 162 à 163 dollars, à la veille de la publication par le géant américain des produits de consommation courante de ses résultats de premier trimestre comptable.



S'il reconnait que l'environnement de coûts et de logistique pose des vents contraires significatifs sur l'exercice 2021-22, le broker pointe une accélération intra-trimestrielle des tendances de consommation aux Etats-Unis au cours du premier trimestre.



Jefferies anticipe une croissance organique des ventes d'environ 3% et un BPA de 1,60 dollars (contre +1,5% et 1,59 dollar en consensus). 'À environ 24 fois le BPA, P&G se traite près de la parité avec ses pairs du secteur des soins personnels et ménagers', ajoute-t-il.



