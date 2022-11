Procter gamble : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Procter & Gamble avec un objectif de cours relevé de 149 à 164 dollars, en raison d'un multiple de marché supérieur, après une journée investisseurs du groupe de biens de consommation courante.



'S'appuyant sur le redressement réussi de l'entreprise, la journée a offert à P&G l'occasion de présenter ses chefs d'entreprise talentueux et diversifiés et d'amplifier quatre domaines clés (approvisionnement, durabilité, sens du numérique, capital humain)', explique-t-il.



'Si la baisse de l'activité demeure un risque, P&G reste une action de base à détenir, se traitant sur un ratio P/E (cours sur BPA) de 24 fois, soit une décote de moins de 5% par rapport aux pairs du secteur HPC (soins personnels et ménagers)', poursuit le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.