Procter gamble : Hausse de 7% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble -détenteur entres autres des marques Ariel, Duracell et Pampers- publie au titre de son dernier trimestre 2021-22 un BPA ajusté en hausse de 7% à 1,21 dollar, pour un chiffre d'affaires de 19,5 milliards, en croissance organique de 7%.



'L'exécution de nos stratégies a permis une forte croissance des ventes, une hausse des bénéfices et un rendement de trésorerie significatif pour les actionnaires face à de graves vents contraires opérationnels, notamment sur les coûts', note son PDG Jon Moeller.



Affichant pour l'exercice 2021-22, un BPA ajusté de 5,81 dollars et une croissance organique des revenus de 7%, P&G anticipe pour 2022-23, un BPA ajusté de l'ordre de 5,93 dollars et une croissance organique dans une fourchette-cible de 3-5%.



