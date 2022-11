Procter gamble : Bien orienté après sa journée investisseurs

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de Wall Street après sa journée investisseurs. Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Procter & Gamble avec un objectif de cours relevé de 149 à 164 dollars.



'S'appuyant sur le redressement réussi de l'entreprise, la journée a offert à P&G l'occasion de présenter ses chefs d'entreprise talentueux et diversifiés et d'amplifier quatre domaines clés (approvisionnement, durabilité, sens du numérique, capital humain)', explique-t-il.



'Si la baisse de l'activité demeure un risque, P&G reste une action de base à détenir, se traitant sur un ratio P/E (cours sur BPA) de 24 fois, soit une décote de moins de 5% par rapport aux pairs du secteur HPC (soins personnels et ménagers)', poursuit le broker.



