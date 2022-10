Procter gamble : Aide matérielle après l'ouragan Ian

(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce apporter son soutien aux résidents touchés par l'ouragan Ian, qui a frappé le sud-ouest de la Floride la semaine dernière, par la livraison de produits P&G et de services de blanchisserie mobile Tide Loads of Hope.



Il distribuera gratuitement des trousses de soins personnels contenant des produits de première nécessité ainsi que de nettoyage pour répondre aux besoins de base en matière d'hygiène et de soins à domicile directement dans les zones touchées.



Par ailleurs, les véhicules de blanchisserie mobiles commenceront ce mardi à desservir North Fort Myers, en Floride. Les résidents pourront leur apporter des vêtements (jusqu'à deux charges par ménage) à laver, à sécher et à plier gratuitement.



