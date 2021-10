Procter gamble : P&G prévient d'une hausse des coûts mais maintient ses prévisions

(Reuters) - Procter & Gamble Co a averti mardi que la hausse des coûts liés aux matières premières et au transport allaient davantage pénaliser ses résultats mais le groupe a maintenu ses prévisions annuelles, pariant sur une hausse des prix et une demande solide pour les produits de soins personnels.

A New York, l'action Procter & Gamble perdait 1,4% dans les échanges en avant-Bourse.

Le groupe américain, qui fabrique notamment les rasoirs Gillette, s'attend désormais pour l'exercice fiscal décalé 2021-2022 à un impact de près de 2,3 milliards de dollars (1,97 milliard d'euros) lié au coût des matières premières et de transport, contre une estimation précédente de 1,9 milliard de dollars.

La hausse de ces coûts va réduire de 0,90 dollar le bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice, contre un impact attendu de 0,70 dollar auparavant.

Néanmoins, P&G a maintenu son objectif d'une croissance comprise entre 3% et 6% de son bénéfice par action cette année.

Au cours du premier trimestre clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 20,34 milliards de dollars, en progression de 5% sur un an à la faveur de l'augmentation des prix et de la hausse de la demande avec la reprise des évènements sociaux.

Les analystes tablaient en moyenne sur des revenus trimestriels de 19,91 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Les ventes en données organiques ont progressé de 4% sur le trimestre tandis que les volumes ont augmenté de 2%.

Le bénéfice net du groupe attribuable aux actionnaires a quant à lui diminué de 4% pour s'établir à 4,11 milliards de dollars, ou 1,61 dollar par action.

(Reportage Uday Sampath à Bangalore; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)

