Procter gamble : La demande de produits de nettoyage continue à soutenir les ventes

(Reuters) - Procter & Gamble Co a annoncé mardi un résultat et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au troisième trimestre, soutenu par une forte demande de savons, détergents et d'autres produits d'entretien et nettoyage.

Depuis plus d'un an, la crise sanitaire liée au coronavirus a profité aux produits d'hygiène et de nettoyage de P&G, tels que le papier toilette Charmin et les détergents à lessive Tide, les consommateurs ayant constitué leurs stocks de produits de première nécessité et de nettoyage en vue des nouveaux confinements.

P&G, qui maintient ses prévisions sur la croissance de ses ventes entre 5 et 6% pour l'ensemble l'année 2021, a relevé une fois de plus ses rachats d'actions prévus pour l'année à 11 milliards de dollars, contre 10 milliards annoncés auparavant.

L'accélération des campagnes vaccinales et le fait que les gens commencent à retrouver une vie plus ou moins normale font toutefois douter du maintien d'un tel niveau de croissance des ventes du groupe.

P&G a en autre annoncé avoir commencé à appliquer une augmentation des prix à ses produits de soins pour bébés, d'hygiène féminine et d'incontinence pour adultes aux États-Unis, le groupe américain , tout comme ses concurrents, étant confronté à la hausse des coûts des matières premières tels que la pâte à papier, la fibre recyclé et les résines.

Le conglomérat a vu ses ventes augmenter de 5% pour atteindre 18,1 milliards de dollars (15,01 milliards d'euros) au titre de son troisième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 17,90 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net, part du groupe, a augmenté de 12% à 3,27 milliards de dollars, soit 1,26 dollar par action, un chiffre supérieur au consensus de 1,19 dollar par action.

(Uday Sampath à Bangalore; version française Diana Mandiá)

